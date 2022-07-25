В Калифорнии уже третий день не могут потушить лесной пожар недалеко от Йосемитского национального парка. Огонь на данный момент уничтожил уже свыше 5,6 тыс. га. леса.

Губернатор штата объявил в округе чрезвычайное положение. Из близлежащих населённых пунктов эвакуированы уже несколько тысяч человек.

По предварительной информации, пожар возник на фоне сильнейшей за последние десятилетия засухи в регионе. Представитель Национального леса Сьерра уточнил, что из-за низкой влажности воздуха и жары все растения быстро сохнут.

