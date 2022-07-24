Президент Владимир Зеленский уверен, что только те, кто не знает историю, могли решиться на вторжение в Украину. Об этом говорится в его обращение.

«Только те, кто абсолютно не знает правды истории и абсолютно не чувствует ее смысла, могли принять решение атаковать Украину. После всего, что прошел наш народ, после всего, чему мы научились за столетие, украинцы никогда не отдадут независимость», — отметил Зеленский.

Он также добавил, что важнейшей национальной задачей является сохранение единства и работа на победу над Россией.