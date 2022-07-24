Вооруженные силы Китая за последние пять лет стали более агрессивными и опасными.

Такое заявление сделал глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли во время поездки в Индо-Тихоокеанский регион, пишет The Wall Street Journal. Поездка Милли в регион сосредоточена на угрозе Китая.

По его словам, за указанное время значительно увеличилось количество перехватов китайских самолетов и кораблей в Тихоокеанском регионе силами США и других партнеров. «В равной пропорции» увеличилось и количество опасных инцидентов.

«Китайские вооруженные силы в воздухе и на море стали значительно активнее и заметно более агрессивны в этом конкретном регионе», – заявил генерал.