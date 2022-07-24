Американский аналитик Марк Шнайдер считает, что США недостаточно жёстко отреагировали на прошедшее в России испытание баллистической ракеты «Сармат». Такое мнение он выразил в статье для The National Interest.

По мнению автора, то, как американское Минобороны отреагировало на испытание, «поразительно»: тогда Пентагон сообщил, что «Россия должным образом уведомила Соединённые Штаты о своих планах», а испытание «является рутинным и не стало неожиданностью».

Шнайдер призвал американские власти «не паниковать» из-за «ядерных угроз» и «не прятать голову в песок».

«Приведение в боевую готовность нескольких бомбардировщиков и развёртывание в Европе истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, являются очевидными ответными мерами. Совместные ядерные учения с Великобританией и, возможно, Францией могли бы послужить правильным сигналом», — написал он.