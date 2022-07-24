Сегодня в Загребе подошел к концу третий этап «Grand Chess Tour». В соревнованиях участвовал и наш соотечественник Шахрияр Мамедъяров.
Азербайджанский шахматист по итогам турнира финишировал на седьмом месте.
Сегодня в Загребе подошел к концу третий этап «Grand Chess Tour». В соревнованиях участвовал и наш соотечественник Шахрияр Мамедъяров.
Азербайджанский шахматист по итогам турнира финишировал на седьмом месте.
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