Число случаев сахарного диабета во всем мире приближается к 500 млн, поэтому срочно необходимы новые методы лечения, объясняют авторы из австралийского Университета Монаша. Их усилия в изучении природы болезни помогли открыть путь для регенерации инсулин продуцирующих клеток поджелудочной железы, которые повреждаются у диабетиков по мере прогрессирования заболевания.

Сегодня подавляющее большинство пациентов вынуждены полагаться на ежедневные инъекции инсулина, чтобы держать болезнь под контролем. Это утомительная процедура значительно снижает качество жизни людей, а также связана с серьезными рисками для здоровья. Перспективной альтернативной является трансплантация клеток поджелудочной железы от доноров, однако нехватка биоматериала и побочные эффекты от иммуносупрессоров ограничивают широкое применение метода.

Новый подход направлен на реактивацию генов, запускающих регенерацию столовых клеток поджелудочной железы, пишет EurekAlert.

На примере культуры клеток ученые показали, что лечение эффективно восстанавливает экспрессию генов, необходимых для регенерации, несмотря на полное разрушение бета-клеток поджелудочной (образцы получены от умерших доноров с диабетом).

«Теперь необходима дополнительная работа, чтобы определить все свойства клеток и разработать протоколы для их выделения и размножения», — прокомментировал соавтор работы Кит Аль-Хасани. Авторы уверены, что полученные результаты лягут в основу нового безопасного лечения с долгосрочным эффектом для всех типов диабета.

Другой путь регенерации клеток поджелудочной железы ранее представили ученые из Швеции. Их эксперименты открыли альтернативный механизм для восстановления.