Российская Федерация намерена помочь украинцам избавиться якобы от антинародного правящего режима. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встрече с представителями стран-участниц Лиги арабских государств.

По его словам, украинский народ «заслуживает гораздо лучшего».

«Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России», — заявил он.

Лавров подчеркнул, что российский и украинский народны якобы продолжат жить вместе.

«Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического», — добавил он.