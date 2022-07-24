Иран передал России боевые беспилотники. Основу груза составляют тяжелые ударные беспилотники «Shahed 129». Об этом сообщает украинские издание Цензор.нет со ссылкой на свои источники

Сообщается, что партия иранских дронов отправлена Каспийским морем в Россию. В дальнейшем военный груз через Астрахань и Волгоград планируется доставить на границы Украины.

Длина фюзеляжа беспилотника составляет 8 метров. Размах крыльев – 16 метров. Заявленная боевая нагрузка – до 400 кг. Скорость полета – до 150 км/ч с радиусом – до 200 км. Заявленная дальность полета до 1700 км. Разработчики утверждают, что беспилотник может находиться в воздухе до 24 часов.

Официальной информации о передаче Ираном БПЛА России пока не было. Пока об этом сообщают только некоторые украинские СМИ.