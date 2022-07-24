В Польше завершили сбор на Bayraktar для Украины, причем цели кампании были завершены досрочно.
Удалось собрать более 22 млн злотых (4,6 млн евро). В акции приняли участие более 200 тыс человек.
В Польше завершили сбор на Bayraktar для Украины, причем цели кампании были завершены досрочно.
Удалось собрать более 22 млн злотых (4,6 млн евро). В акции приняли участие более 200 тыс человек.
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