Власти Франции ввели ограничения на использование воды в 88 из 96 департаментов континентальной части страны из-за сильной жары и засухи. Об этом пишут местные СМИ.

Так, например, гражданам запрещено поливать сад днём. Телеканал назвал эти меры «исключительным феноменом такого масштаба» для этого периода и отметил, что «надежды на улучшение ситуации в ближайшие дни мало».

По данным издания, большая часть территории Франции страдает от сильной засухи. Сильнее всего нехватка воды затронула регионы Пеи-де-ла-Луар и Пуату-Шарант на западе страны. Отмечается, что причиной этого стала аномально сухая и жаркая погода в последние несколько недель и небольшое количество осадков в зимний период, что не позволило сделать запасы воды.