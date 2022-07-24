«Воинские части своевременно и решительно предотвратят провокации противника».

Согласно информации Минобороны Азербайджана, об этом говорится в поздравительном письме министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова, зачитанном на торжественной церемонии, посвященной годовщине создания Армейского подразделения, созданного 24 июля 2021 года для организации обороны и безопасности на освобожденных от оккупации территориях, обеспечения успешного выполнения боевых задач, поставленных перед Азербайджанской Армией.

Было отмечено, что под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Ильхама Алиева принимаются важные меры в целях обеспечения более надёжной охраны и защиты территориальной целостности и безопасности нашей республики, дальнейшего усиления победоносной Азербайджанской Армии после Второй Карабахской войны, закончившейся великой победой нашего народа и наших Вооруженных Сил.

Укрепляется материально-техническая база воинских частей, дислоцированных вдоль всей границы, закупается самая современная военная техника, вооружение и боеприпасы, строятся новые военные городки, начинают действовать в готовности к выполнению любой боевой задачи воинские части коммандос, в морально-психологической подготовке личного состава особое значение придается воспитанию в духе героических традиций Отечественной войны.