Россия разметит наземную станцию ГЛОНАСС на территории Венесуэлы. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в воскресенье, 24 июля.

«В рамках реализации положений соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Боливарианской республики Венесуэла о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, подписанного 30 марта 2021 года и ратифицированного 11 июня 2022 года, госкорпорацией Роскосмос планируется разместить на территории Венесуэлы беззапросную измерительную станцию (БИС) системы ГЛОНАСС», – говорится в сообщении.

Указано, что измерительные станции предназначены для обеспечения высокоточной навигации для потребителей, использующих технологию Precise Point Positioning.