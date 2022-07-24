Греция нарушает условия Лозаннского мирного договора.

С данным заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Лозаннским мирным договором были установлены наши сухопутные границы, обеспечены права турецкого меньшинства, оставшегося в Греции, подтвержден невоенный статус греческих островов, расположенных вблизи наших берегов. Турция внимательно следила за выполнением Лозаннского договора в течение 99 лет, прошедших с момента его подписания. Но в последнее время Греция нарушает условия, прописанные в договоре, в частности, права турецкого меньшинства», — отметил лидер Турции.