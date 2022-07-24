Юсуф Алекперов, сын основателя «Лукойла» Вагита Алекперова, возглавляет рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.

Юсуфу 32 года, он единственный сын в семье. Окончил РГУ нефти и газа им. Губкина, получил диплом по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных месторождений». Затем отучился на факультете экономики и менеджмента. Шесть лет назад Юсуф круто изменил судьбу: покинул пост в «Лукойле» и занялся производством энергетиков Plan B.

Стартап выстрелил: чистую прибыль в первый год работы зафиксировали почти в 3 миллиона рублей. В 2019 году Алекперов открыл IT-бизнес и взялся за криптографическую защиту информации.

А еще Юсуф владеет холдингом «Экто», в него входят шесть компаний. Крупнейшая из них — «Лукавто», российский дилер Mercedes-Benz.