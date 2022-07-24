Суд в префектуре Нара одобрил арест до 29 ноября убийце экс-премьера Японии Синдзо Абэ для проверки его психического состояния, сообщает Kyodo со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Как отмечает агентство, решение суда о проведении психиатрической экспертизы 41-летнему Тэцуе Ямагами было принято на фоне ожиданий, что вопрос о дееспособности обвиняемого станет основным в ходе судебного разбирательства. При этом в японском уголовном кодексе говорится, что ограниченно дееспособные лица подлежат более мягкому наказанию, а тот, чьи действия обосновываются невменяемостью, не может быть наказан.