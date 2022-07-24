В воскресенье, около, четырех часов утра, российские войска снова обстреляли Николаев. Предварительно известно о попадании в частное складское помещение и территории нескольких частных предприятий. От попадания боеприпасов разрушены здания предприятий, на одном возник пожар. Об этом сообщил глава города Александр Сенкевич.

Также есть больше информации о последствиях вчерашних вечерних обстрелов Корабельного района города.

Практически полностью уничтожена еще одна школа в Николаеве — в заведении разрушены перекрытия между первым и вторым этажами, повреждены учебные классы. От ударной волны и обломков в девяти многоэтажках вылетели окна. Еще в двух частных домах произошли пожары от попадания боеприпасов и обломков.

Повреждения получили также хозяйственные постройки, автомобили и гараж.

Пока известно о пяти раненых, среди них подросток.

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«Российские войска обстреляли жилой дом в облцентре украинского города Николаев, под завалами находятся люди», — написала в Facebook глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

По словам Замазеевой, осколками ранен 16-летний подросток. Россияне попали в жилой дом, под завалами находятся люди.

«Очередной коварный обстрел ракетами одного из спальных районов Николаева. Попали по району, где всегда людно. На место выехали медики и спасатели. Молим Бога, чтобы не было погибших и было как можно меньше раненых», — отметила Замазеева.