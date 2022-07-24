Заместитель генерального директора энергетического департамента Еврокомиссии (ЕК) Мэтью Болдуин сообщил о намерениях ЕС увеличить долю импорта сжиженного природного газа (СПГ) из Нигерии. Об этом пишет Premium Times.

По словам Болдуина, страны Европы испытывают трудности с закупкой газа после начала «спецоперации» в Украине. На переговорах в Нигерии он также рассказал об опасениях ЕС относительного полного прекращения поставок топлива из России. Именно этим и продиктовано данное решение, объясняет Болдуин.

На сегодняшний день доля Нигерии в европейском импорте газа равна 14 процентам, в то время как 60 процентов поставок нигерийского СПГ идут в Европу. Болдуин заявил об огромном потенциале Нигерии в качестве замены России в поставках газа.