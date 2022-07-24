В ходе операции, проведенной сотрудниками Загатальского РОП, задержан местный житель Нурлан Мурадов, занимавшийся незаконным оборотом наркотиков.

По информации Шекинской региональной группой пресс-службы МВД, при личном досмотре у Мурадова был обнаружен спичечный коробок с марихуаной.

При осмотре принадлежащего Мурадову кафе, расположенного в селе Гандах района, было обнаружено и изъято в качестве вещественных доказательств около полукилограмма марихуаны,.

Проводится расследование.