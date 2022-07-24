Китайская компания AVIC провела испытательный полет палубной модификации беспилотного вертолета AR500-BJ на море. В ходе испытаний аппарат совершил несколько успешных взлетов и посадок на корабль в акватории возле города Тяньцзинь (Северный Китай), сообщило в субботу Центральное телевидение Китая.

Как отметил телеканал, палубная версия разрабатывается с 2017 года. Первый полет с наземного аэродрома AR500-BJ совершил в ноябре 2020 года. Эта модификация способна в автономном режиме совершать взлет и посадку с крайне ограниченных площадок в условиях сложных электромагнитных помех и сильных порывов ветра. По данным телеканала, беспилотник оснащен двигателем китайской разработки.

У базовой версии AR500 снаряженная масса аппарата составляет около 500 кг. Он способен поднимать полезную нагрузку весом около 80 кг и летать до 4 часов. Максимальная скорость аппарата — около 140 км/ч, крейсерская — 120 км/ч. Практический потолок использования — около 4 тыс. м.

Вертолет может выполнять разные задачи: перевозить грузы, использоваться в поисково-спасательных, патрульных и противопожарных операциях, а также применяться для выявления выбросов радиоактивных веществ и химикатов. Он может быть задействован в военных целях: устанавливать радиоэлектронные помехи, применяться совместно с обычными вертолетами или самостоятельно для целеуказания или нанесения ударов по противнику.