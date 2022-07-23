Федеральное бюро расследований (ФБР) США установило, что оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei способно перехватывать и передавать в Пекин конфиденциальные данные американских военных, в том числе касающиеся ядерного арсенала страны. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как пишет CNN, с 2017 года федеральные чиновники расследовали покупку Китаем земли рядом с критически важной инфраструктурой. Было закрыто известное региональное консульство, которое правительство США считает «рассадником китайских шпионов», чиновник также заблокировали попытки установить подслушивающие устройства рядом с важными военными и государственными объектами.

Среди самых тревожных фактов, обнаруженных ФБР, телеканал называет китайское оборудование Huawei, которое было установленное на вышках сотовой связи вблизи американских военных баз в сельской местности Среднего Запада.

«Согласно многочисленным источникам, знакомым с этим вопросом, ФБР установило, что оборудование способно перехватывать и нарушать крайне ограниченные коммуникации министерства обороны, в том числе используемые Стратегическим командованием США, которое наблюдает за ядерным оружием страны», — отмечает CNN.