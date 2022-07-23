Президент Ирана Эбрахим Раиси в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что принятие резолюции в Международном агентстве по атомной энергии было кризисным действием, направленным на создание давления на иранскую нацию, что подорвало политическое доверие, передает İRNA.

Эбрахим Раиси и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества, а также региональные и международные события и основные глобальные проблемы, включая продовольственную и энергетическую безопасность, в ходе 120-минутного телефонного разговора в субботу днем.

В этом разговоре президент Ирана сослался на значительный рост политического и экономического сотрудничества между Ираном и различными странами мира, а также охарактеризовал санкции США против Ирана, наносящие ущерб мировой экономике, особенно для Европы.

Раиси отметил, что если бы не роль Исламской Республики в укреплении безопасности в регионе, особенно в борьбе с терроризмом и поддержке территориальной целостности и национального суверенитета стран, ИГИЛ сегодня провозгласило бы халифат в Европе, и подчеркнул, что решение проблем управление регионом находится в руках самих стран и правительств региона, а иностранное вмешательство противоречит безопасности и стабильности.

Отвергая войну как принцип разрешения споров между странами и необходимость укрепления безопасности, президент подчеркнул, что Исламская Республика Иран готова сыграть свою роль в прекращении конфликтов в Украине и решении проблем путем политического диалога.

Раиси также осудил неконструктивные действия и позиции Соединенных Штатов и европейских стран и заявил: «Принятие резолюции в Международном агентстве по атомной энергии было кризисным действием, направленным на создание давления на иранскую нацию, что подорвало политическое доверие.

«Исламская Республика Иран считает достижение соглашения зависящим от полного решения вопросов безопасности и предоставления необходимых гарантий, включая дальнейшее действительное соблюдение сторонами соглашения и обеспечение экономических интересов иранской нации», — заключил он.