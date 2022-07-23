Канцлер ФРГ Олаф Шольц задерживает поставку на Украину 11 систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM, которые власти Киева хотят купить напрямую у немецкого производителя. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

«Украина хочет приобрести 11 систем ПВО Iris-T SLM у немецкого производителя <…> Для этих систем Киев подал экспортную заявку в правительство Германии три недели назад. Однако канцелярия еще не ответила на эту просьбу или просьбу о финансовой поддержке для покупки систем», — говорится в статье.

Стоимость 11 комплексов ПВО оценивается в примерно в 1,5 млрд евро. Если контракт будет заключен, то в текущем году может быть осуществлена поставка лишь одной системы. На выполнение контракта в полном объеме уйдет от четырех до пяти лет, пишет газета.