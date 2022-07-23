Администрация президента США Джо Байдена пока воздерживается от утверждения запроса Украины на передачу боевых беспилотников дальнего радиуса действия MQ-1C Grey Eagle, сообщает The Wall Street Journal.

Издание пишет, что Украина более двух месяцев назад направила запрос на четыре таких беспилотника. Но администрация Байдена ссылается на необходимость длительного обучения украинских военных и риск потерять передовые технологии в боях с Россией.

«Администрация, похоже, применяет последовательный подход к переоценке украинских требований и рисков, связанных с предоставлением более совершенных систем. Похоже, что администрация не учла того риска, который этот медленный процесс создает для украинского успеха на поле боя», — отметила научный сотрудник вашингтонского Института изучения войны Дженнифер Кафарелла.

В то же время представитель Пентагона Майк Кафка отказался комментировать данный вопрос, отметив, что Вашинтон тесно сотрудничает с Киевом для восполнения критических возможностей, которые нужны на поле боя.