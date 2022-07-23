Российский бизнесмен Роман Абрамович присутствовал на церемонии подписания соглашения о вывозе украинского зерна через Черное море в Стамбуле. Об этом пишет итальянская газета Ansa.

«Роман Абрамович также присутствовал на церемонии подписания соглашения по зерну во дворце Долмабахче в Стамбуле в присутствии генсека ООН [ Антониу] Гутерриша, президента Турции [Реджепа Тайипа] Эрдогана», — пишет Ansa.

По данным СМИ, Абрамович сидел в первых рядах кресел в зале, подготовленном для церемонии, где Россия и Украина отдельно подписали соглашение.