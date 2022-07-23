Корпорация IMAX, предоставляющая одноименную кинематографическую систему, покинула Россию с 1 июня 2022 года. Как передает ТАСС, об этом сообщили в совете Ассоциации владельцев кинотеатров.

«Корпорация IMAX ушла из России, последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая.

Все сотрудники уволены, соответственно, руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, который базировался в Москве, переехал в Лондон. Корпорация IMAX с 1 июня 2022 года в России более не работает», — заявили в совете.