США и их союзники нуждаются в поставках нефти России на мировые рынки, в противном случае стоимость этого ресурса вновь начнет расти, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Об этом Minval.az передает со ссылкой на иностранные СМИ.

«Нам необходимо видеть присутствие российской нефти на мировом рынке, в противном случае ее нехватка приведет к новому росту цен», — сказала Нуланд в рамках ежегодного форума, организованного на площадке Аспенского института.

Высокопоставленный дипломат добавила, что ограничение предельной цены на российскую нефть, по мнению Вашингтона и союзников, должно быть таким, чтобы ограничить прибыль с продажи «черного золота» для Москвы, но сохранить для нее стимул и дальше поставлять этот ресурс на мировые рынки.