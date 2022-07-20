В Азербайджане выявлено еще 277 случаев заражения коронавирусом, 91 человек вылечился.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 445, вторую дозу получили 208 человек, «бустерную» дозу – 1420 человек. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 240.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 796 260, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5362 567, вторую дозу получили 4 856 564, «бустерную» дозу – 3 325 160 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус «бустерной» дозой вакцинировались 251 969 человек.