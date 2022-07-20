Бойцы ВСУ уничтожили полевой артиллерийский склад россиян возле поселка Дослидное в Херсонской области.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач только за эту ночь обеспечено уменьшение вражеской армии на 11 россиян и гаубицу «Мста-Б» с тягачом, а также уничтожен полевой артиллерийский состав в районе Дослидного в Херсонской области», — рассказали в ОК «Юг».

При этом отмечается, что потери, которые ВСУ нанесли россиянам, еще уточняют.