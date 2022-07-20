Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подвижках в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Господин Путин, если не ошибаюсь, на днях говорил с президентом Ильхамом Алиевым. В беседе со мной российский лидер сказал, что привез привет от Алиева, которому ранее рассказал о скорой встрече со мной», — заявил он, касаясь ситуации на Южном Кавказе, в том числе проекта Зангезурского коридора, в поддержку открытия которого выступает Азербайджан, и позиции РФ по данному вопросу.

По словам президента Турции, он и сам недавно имел разговор с президентом Азербайджана.

«Ильхам Алиев сообщил о позитивном направлении процессов. Ранее, как известно, состоялась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и ЕС. Эта встреча, со слов Алиева, также прошла в позитивном ключе. По имеющейся у меня информации, все продвигается в намеченном русле. В скором времени в том районе состоится открытие нового аэропорта», — сказал турецкий лидер (цитата по «Анадолу»).