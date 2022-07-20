Турция не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО без выполнения условий, касающихся противодействия организациям, которые Анкара считает террористическими. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам по возвращении из Тегерана, где принял участие саммите астанинской «тройки».

«Мы очень четко обозначили свою позицию в вопросе членства в НАТО Финляндии и Швеции за столом переговоров с участием генсека НАТО. Нет ничего секретного и тайного. Наше условие в том, чтобы эти страны прекратили деятельности на своей территории террористических организаций и выдали имеющихся у них террористов. Если они не выполнят наших условий, не может быть и речи о том, чтобы мы положительно смотрели на этот процесс [вступления в НАТО]», — приводит в среду слова Эрдогана телеканал TRT.