Владимир Зеленский раскритиковал президента Бразилии Жаира Болсонару за его нейтральную позицию к войне в Украине. Об этом он сказал в интервью латиноамериканскому телеканалу Globo.

«Я не поддерживаю его позицию нейтральности. Я не считаю, что в войне можно быть нейтральным. Представим вторую мировую войну. Тогда многие лидеры сначала были нейтральными. Это позволило фашизму «съесть» половину Европы, а потом идти все дальше, и дальше. А потом и всю Европу захватить из-за того, что была нейтральность», — сказал Зеленский.

Он добавил, что в вопросе войны невозможно быть посредником.

«Посредником в чем? Посредником войны? Посредником между кем и кем? Здесь война не между Россией и Украиной, а война России против народа Украины», — сказал Владимир Зеленский.

В понедельник Владимир Зеленский обсудил с президентом Бразилии Жаиром Болсонару важность возобновления экспорта зерна для предотвращения глобального продовольственного кризиса в мире.