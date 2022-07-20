Географические задачи российской «спецоперации» изменились, в том числе из- за поставок Киеву HIMARS, теперь это не только т.н. «ДНР» и «ЛНР», заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT.

По его словам, если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, географические задачи отодвинутся и от нынешней линии.

«Что касается специальной военной операции и географических координат, президент [России Владимир Путин] сказал очень четко, как вы его и процитировали — денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается…» — отметил он.

Лавров также подчеркнул, что на встрече переговорщиков в Стамбуле российская сторона, когда рассматривала украинское предложение, опиралась на географию конца марта 2022 года. Теперь же, заметил глава МИД, она поменялась. По его словам, это далеко не только т.н. «ДНР» и «ЛНР», это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво.