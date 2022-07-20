Кабмин одобрил привлечение гранта на $4,5 млрд от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития.

Соответствующее распоряжение №613-р опубликовано на сайте правительства.

Поддержка направлена на финансирование проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине», говорится в документе.

Распоряжением поручено Минсоцполитики, Минздраву, Минобразования, Пенсионному фонду, ГСЧС обеспечить выполнение предусмотренного соглашением плана экологических и социальных обязательств.