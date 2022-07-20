Украинская разведка нашла на острове Змеиный оружие и кота, пишет «Украинская правда» со ссылкой на главное управление разведки министерства обороны Украины.

«Обнаружены и изъяты образцы вооружения и техники противника. В частности, системы наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы военных РФ, электронные носители информации», — говорится в сообщении.

Кроме того, на острове найден кот, «проживший несколько месяцев в оккупации». Он вывезен на материк.

Состояние вооружений и кота не уточняется.