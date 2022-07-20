По подозрению в пищевом отравлении в Набрали около 05:30 в Хачмазскую центральную районную больницу были доставлены пять человек (3 ребенка, 2 подростка), сообщает TƏBIB
Отмечается, что им оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой:
«Около 11:20 еще пять человек (включая 2 подростков) были госпитализированы на скорой помощи с тем же диагнозом. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь».
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В центре отдыха в Хачмазском районе отравились 5 человек.
Состояние 5 человек ухудшилось после обеда в центре отдыха «Мекян», расположенном в Набрани, передает АПА.
Они были госпитализированы в Центральную районную больницу Хачмаза.
По предварительной версии, они получили пищевое отравление.
Ведется расследование.
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