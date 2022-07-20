Парламент Шри-Ланки выбрал Ранила Викрамасингхе следующим главой государства, сообщает Ada Derana.

По информации агентства, сейчас Ранил Викрамасингхе является действующим премьер-министром страны и исполняющим обязанности президента. Члены парламента выбрали Викрамасингхе в ходе тайного голосования, которое началось утром 20 июля.

Соперниками на выборах 73-летнего действующего премьер-министра были диссидент Шри-Ланки Подуджана Перамуна, бывший министр Дуллас Алахапперуме и лидер партии «Национальная народная власть» (ННП) депутат Ануре Кумаре Диссанаяке.

«По результатам голосования восьмым президентом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка избран Ранил Викрамасингхе», — объявил председатель счетной комиссии Шри-Ланки.