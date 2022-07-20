Начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери провел переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром в Тегеране.

Как передает IRNA, в ходе переговоров стороны подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в военной, учебной и охранной областях Вооруженных сил Турции и Ирана.

Два военных чиновника рассмотрели области сотрудничества в области обороны, обменялись мнениями и пообщались по наиболее важным вопросам региона, включая борьбу с терроризмом.

Оба генерала также провели переговоры о снижении напряженности в Сирии, а также поиске путей обеспечения устойчивой безопасности в регионе Западной Азии.