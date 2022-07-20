В понедельник, 18 июля, в Баку произошло, без преувеличения, историческое событие в энергетической области. Причем, не только для Азербайджана, но и Европейского союза. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве.

После начала Россией войны в Украине, европейских санкций, и как противовес, газовое давление РФ на Европу, подобный меморандум, как говорится, назревал. И дело даже не в том, что «газовая ловушка», устроенная Россией, вынудила ЕС обратиться к Азербайджану.

Речь идет о четко выверенной энергетической стратегии, которые долгие годы претворял в жизнь глава государства. Именно подобная политика сегодня дает свои плоды, несмотря на все попытки злопыхателей ставить палки в азербайджанские колеса. Азербайджан не словами, а делом доказал, что является достойным и надежным партнером, о чем не преминула заявить Урсула фон дер Ляйен.

Так, она отметила, что Россия не была надежным энергетическим партнером и до захватнической войны, начатой Россией против Украины. «Поэтому ЕС сосредоточился на диверсификации дополнительных источников энергии помимо России, начал работать с более надежными партнерами. Я рада, что Азербайджан входит в число партнеров, которым мы доверяем. Вы для нас очень важный энергетический партнер и всегда были надежным партнером», — сказала глава Еврокомиссии.

Понятное дело, что подобный политический успех Азербайджана стал занозой в пятой точке недоброжелателей нашей страны. В первую очередь, в бессильной злобе на стену лезут представители армянского лобби, и прикормленные ими некоторые продажные европейцы.

Одним из таковых является германский депутат Европарламента Даниэль Фройнд.

После подписания меморандума душа армянского холуя не вынесла «позора», и он разродился в Твиттере записью:

«Урсула фон дер Ляйен теперь называет Азербайджан «надежным» поставщиком энергии. Диктатуры не «заслуживают доверия». Они не могут быть надежными не для демократий, не для Европы и особенно не для граждан, которых они жестоко угнетают».

Вполне понятно, что, высокопарно рассуждая о демократии и диктатуре, сей «правдолюб» не думал о каких-то высоких демократических ценностях, свободе слова, правах человека и так далее. Германского депутата в этот момент интересовала кость с кусками мяса мирового армянства, обещавшего бросить ему, если тот постарается. Он постарался.

Вспоминается фраза Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Ты, когда пистолет он на тебя навёл, не про долг свой думал, не про товарищей своих убитых, а про 50 тысяч выигранных. Да про домик в Жаворонках с коровой, да с кабанчиком».

Вот и Даниель Фройнд, когда армянская диаспора его прикормила, не о немцах, не о европейцах и грядущей зиме без газа думал, а об обещанной кости с кусками мяса. Впрочем, в Европарламенте таковых продажных депутатов немало, и сегодня некоторым из них пришлось пережить несколько неприятных минут на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Так, глава государства в ходе своей вчерашней встречи с делегацией во главе с председателем комитета Европарламента по внешним связям Дэвидом Макалистером без обиняков, как говорится, в лоб заявил парламентариям:

«Вы, наверное, знаете о вчерашнем визите председателя Европейской Комиссии госпожи Урсулы фон дер Ляйен. У нас были очень хорошие обсуждения. Это еще раз подчеркивает важность двусторонних отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом.

В то же время председатель Совета Европейского союза господин Шарль Мишель активно участвовал в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Он уже провел три трехсторонние встречи с участием лидеров Армении и Азербайджана и себя самого. Так что это очень позитивный контекст. Но с учетом этого мы не можем понять действия Европарламента.

На самом деле Европарламент более агрессивен по отношению к Азербайджану, чем парламент Армении. Иногда кажется, что эти резолюции приняты армянским парламентом, а может некоторые армянские лоббистские группы имеют на них некоторое влияние. Иначе очень сложно понять», — отметил президент.

Фактически Ильхам Алиев дал понять, что подписание меморандума означает одно: армянское лобби, несмотря на науськивание Европарламента на нашу в страну, в незримой схватке с Азербайджаном потерпело поражение. Логичное продолжение итогов 44-дневной войны.

Потому, мы вновь убеждаемся в справедливости восточной пословицы: «собака лает, караван идет». Даже если это «армянская собака» европейского розлива…

Фарид Теймурханлы