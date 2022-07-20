Самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка «Дмитрий Донской» была выведена из боевого состава ВМФ России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.
Теперь подлодка будет утилизирована.
Самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка «Дмитрий Донской» была выведена из боевого состава ВМФ России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.
Теперь подлодка будет утилизирована.
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