Возможно, пройдут годы, и в учебниках для школьников будущих поколений будет «красной строкой» прописана эта дата — 19 июля 2022 года, начало возвращения на ранее оккупированные, а ныне освобождённые земли, точнее, в село Агалы Зангеланского района. А может быть, начало Великого возвращения будут отсчитывать с села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, куда его жители вернулись после четверти века жизни в статусе вынужденных переселенцев уже после апрельских боев 2016 года. Здесь — без иронии! — возможны споры, дискуссии и разные мнения.

Но эти дискуссии не меняют главного: Азербайджан —первая страна постсоветского пространства, которая смогла восстановить свою территориальную целостность и вернуть ранее оккупированные земли, причём сделала это на поле боя.

Сегодня, после нашей Победы, армейское строительство вновь в центре внимания. Выступая на правительственном совещании, посвящённом итогам первых шести месяцев 2022 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев, в числе прочего, отметил и реформы в военной сфере, включая и структурные реформы, и реформы в военном образовании, и создание новых вооружённых формирований, и приобретение новой военной техники, оружия и боеприпасов. Отметил глава государства и еще одно обстоятельство: «Мы продолжаем нашу работу в области армейского строительства. Часть наших возросших в нынешнем году экономических и финансовых возможностей направлена именно на эти вопросы». После чего, уточнив: «Мы определили военные расходы в прошлом году, когда утверждался бюджет на нынешний год, и считали, что этого достаточно. Однако впоследствии <…> мы посчитали, что военные расходы необходимо увеличить», — подчеркнул: «Сколько нужно, столько и будем увеличивать, потому что нам хорошо известно, что такое война, оккупация, мы также хорошо знаем, что такое угроза. Мы в любой момент должны быть готовыми обеспечить свое право любым путем».

Безусловно, заявление президента Ильхама Алиева — это многогранный «месседж». Для полного понимания которого необходимо, возможно, отвлечься от темы и вновь обратиться к «горячей» и трагической хронике украинской войны. Где даже на фотографиях результатов ракетно-бомбовых ударов видно, какими уютными и ухоженными были еще недавно улицы и дворы. И где очень мало кто ждал, что им, живущим в центре Европы, придётся воевать, и воевать всерьёз.

В самом деле, вопреки планам и расчетам многих экспертов из «третьих стран», Азербайджан после победы в Карабахе не стал понижать военные расходы, а наоборот, повышает их. И необходимость разворачивать полноценную военную инфраструктуру на освобождённых землях объясняет это лишь отчасти. Это теоретически можно было бы рассуждать о том, что, дескать, война закончена, победа одержана, и теперь самое время менять приоритеты, снижать военные расходы и т.д. А на практике в Армении не только срывают процесс постконфликтного урегулирования и всячески стремятся держать конфликт в «рабочем состоянии», но и вновь озвучивают притязания на азербайджанские территории. Затягивание вопроса вывода войск Армении из зоны действия РМК тоже говорит о многом. Как и стремление официального Еревана сохранить своё военное присутствие под другим «соусом» —под видом «контрактников» в вооружённых формированиях сепаратистов, например. И все это — на фоне поиска «внешних заказчиков» войны с Азербайджаном, где в ход идут и апелляции к историческим обида, и «дипломатия доносов», и многое другое. Не прибавила уверенности в мире и стабильности украинская война, которая — будем реалистами — уже де-факто пришла на Каспий. Растёт напряжённость вокруг Ирана. Наконец, совещание, на котором выступал глава государства, совпало по времени и со взлётом активности на переговорах по поставкам газа из Азербайджана в ЕC, и с годовщиной боев в Товузе, где «трубопроводный подтекст» был заметен невооруженным глазом.

Заявление президента Ильхама Алиева, прозвучавшее на фоне, будем реалистами, растущих угроз, заставляет еще раз коснуться темы, которая остаётся для нас слишком болезненной и тяжелой — трагической истории первой карабахской войны. Где был и героизм, и патриотизм, и самоотверженность, но не было главного —продуманной и профессиональной государственной политики в военной сфере. И тяжелые военные поражения начала девяностых — это еще одно доказательство, что отсутствие государственной политики в области армейского строительства не удастся прикрыть ни героизмом, ни самоотверженностью. И то, что Азербайджан, после тяжелейших поражений начала девяностых, стиснув зубы, создал свою Армию с большой буквы и освободил ранее оккупированные территории — это красноречивый «поворот истории».

А теперь в Баку прекрасно отдают себе отчёт, в каком неспокойном мире мы живем. И что международное право в современном мире, увы, по-прежнему не работает. Резолюции СБ ООН по Карабаху, которые оставались на бумаге в течение четверти века, до тех пор, пока Азербайджан не выполнил их силовым путём — пример доходчивый, красноречивый, но, к сожалению, не единственный.

И это обстоятельство диктует Азербайджану вполне понятную стратегию: повышать боеготовность во всех смыслах. Да, мы слишком хорошо знаем, что такое война, даже такая победоносная, как наша 44-дневная Отечественная. И уж точно не желали бы повторения ни ракетных ударов по Гяндже, Тертеру и Барде, ни появления еще одной Аллеи Шехидов в Баку. Но, к сожалению, миролюбия одной стороны для мира недостаточно. А значит, Азербайджан под руководством своего президента и верховного главнокомандующего будет продолжать свою стратегию «хочешь мира — готовься к войне». В том числе и в таком вопросе, как повышение военных расходов. Армия, как известно, дело затратное. А попытки «резать» военные расходы тут же отражаются на ее прямой задаче. Германия с ее мощнейшей экономикой — пример на все времена. Ещё по горячим следам объединения Западной и Восточной Германии эксперты обсуждали, как изменится расклад сил в Европе с появлением объединённой армии ФРГ и ГДР. Но затем в Бонне и Берлине заговорили об окончании «холодной войны», о «Европе без разделительных линий», после чего начали снижать военные расходы, перенаправляя деньги на «социалку». Чтобы теперь перепуганным тоном констатировать: ВВС ФРГ практически небоеспособны, боеспособность всего остального бундесвера тоже под большим вопросом. Сегодня канцлер Шольц на фоне войны в Украине обещает создать мощную армию, но как много времени пройдёт от обещаний до их воплощения — большой вопрос.

А Азербайджан не просто может позволить себе повышать военные расходы в силу своей экономической «устойчивости». Авторитет власти, президента Ильхама Алиева в обществе таков, что в Баку — назовём вещи своими именами — могут обойтись без покупки голосов за счёт снижения боеспособности армии.

А рай по-прежнему находится под сенью клинков. Даже если сегодня это не клинки, а «Байрактары».

Нурани, обозреватель