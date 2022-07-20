На «евроатлантическом» треке — небывалый взлёт дипломатической активности. Совсем недавно Баку посетил спецпредставитель ЕС Тойво Клаар. Накануне с блиц-визитом в Азербайджане побывала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон продолжает переговоры и обсуждает увеличение поставок газа в Евросоюз. В Брюсселе — заседание Совета сотрудничества Азербайджана и ЕC.

Министр иностранных дел Азербайджана проводит переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Как бы визит в Азербайджан делегации Европарламента во главе председателем комитета по международным связям Дэвидом Макалистером, которую в Баку принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, должен укладываться в тот же тренд. Но на практике ведомство Макалистера вело себя, вежливо выражаясь, непонятно. Что и показал ход встречи, где президент Ильхам Алиев весьма жестко и иронично «прошёлся» по последним действиям Европарламента, напомнив и о том, что последний визит делегации ЕП состоялся еще в 2018 году, и о десятке антиазербайджанских резолюций, принятых Европарламентом во время 44-дневной войны, особо отметив обвинения в адрес Азербайджана в мнимом «разрушении армянского культурного наследия в Карабахе», причем через полтора года после войны.

Глава государства, напомнив и об армянском вандализме, и о том, что резолюция Европарламента основана на лжи, подчеркнул: «Принятие в таких условиях односторонней резолюции, в которой Азербайджан обвиняется в том, чего он никогда не совершал, и закрываются глаза на то, что учинили Армения и армяне на наших территориях, абсолютно неприемлемо. К сожалению, это произошло». А затем напомнил: «Знаю, что многие члены вашей делегации проголосовали за данную резолюцию. А это абсолютно контрпродуктивный шаг. Во-первых, это ложь, основанная на выдуманных фактах, клевете и измышлениях. Во-вторых, это не представляет особо большого значения, потому что, вы, наверное, знаете, что отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом имеют хорошую историю и особенно сейчас отношения развиваются очень успешно» — после чего упомянул и визит Урсулы фон дер Ляйен, и участие президента ЕС Шарля Мишеля в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и многое другое. После чего озвучил весьма жесткий месседж: «Однако учитывая это, мы не можем понять действия Европейского парламента. По существу, Европейский парламент гораздо более агрессивен в отношении Азербайджана, чем парламент Армении. Порой кажется, что эти резолюции принимает парламент Армении или, возможно, некоторые армянские лоббистские группы имеют определенное влияние на них».

Возможно, многим эти переговоры напомнили жесткие, на грани фола, интервью президента Азербайджана европейским СМИ во время 44-дневной войны — с теми же дешевыми «наскоками» журналистов и красивыми, четкими и далеко не всегда приятными «евроушам» ответами главы государства.

Но сегодня акценты расставлены уже иначе. Прежде всего, президент Азербайджана провёл «красные линии» и дал понять делегации Европарламента, что в Баку не намерены мириться с открытой предвзятостью и беспочвенными нападками и не будут молча сносить ложь и клевету только потому, что она исходит от Европарламента. Более того, Ильхам Алиев по сути дела преподал господину Макалистеру урок геополитики, напомнив, по какому тренду развеиваются сегодня отношения Азербайджана и Евросоюза. С понятным подтекстом: сегодня отношения с Баку крайне важны для Брюсселя, и с началом «энергетической лихорадки» на европейском континенте цена вопроса многократно возросла. Так что теперь президент Азербайджана прямо предлагает Европарламенту определиться, намерены ли там учитывать интересы Европы или же будут вести себя с прежней смесью евроинфантилизма и политической безответственности.

Об этом было сказано и написано уже неоднократно, но тем не менее напомним: с момента падения Берлинской стены в европейские институты пришло целое поколение политиков, исповедовавших теорию, которая изрядно грела уши и душу обитателей многочисленных офисов Брюсселя и Страсбурга: с окончанием «холодной войны» наступил «конец истории», мир стал однополярным, теперь для Европы главным приоритетом будут права человека и прочие европейские ценности, а наше дело —определять, кто достоин дружбы с Европой, а кому следует подождать, подумать и поработать над собой. Не желая замечать, что в реальности такая политика очень быстро подпала под контроль тех самых лоббистских групп.

Но сегодня, когда мир стремительно втягивается в новую «холодную войну», а Европе приходится всерьёз отстаивать свои интересы и бороться за влияние, в исполнительных структурах ситуация меняется. А «представительская ветвь» власти продолжает пребывать в иллюзиях, будто бы они могут позволить себе не обращать внимания, что думают по поводу Европарламента в Азербайджане. А президент Азербайджана жестко и иронично напомнил о текущей политике.

И хотя об этом не было сказано вслух в ходе встречи с делегацией ЕП, в Азербайджане прекрасно знают, что активность разного рода лоббистских групп, обслуживающих интересы тех сил, кому ну совсем не нравится ни развитие отношений Азербайджана и ЕС, ни присутствие азербайджанских углеводородов на европейском рынке, резко «взлетает» как раз накануне важных переговоров и решений и по газу, и по сотрудничеству с Евросоюзом. Судя по тому, что некоторые СМИ уже озаботились депортацией из Германии фальшивых «политбеженцев» из Азербайджана, попытки ссорить Азербайджан с Европой, используя для этого институты самой же Европы, не закончились.

Другой вопрос, что теперь лоббистам придётся разыгрывать старую пьесу уже в новых декорациях и при совсем другом настрое зрительного зала. Где изрядную пищу для размышлений даёт реакция…АрмСМИ. О переговорах с Макалистером здесь сообщили под кричащим заголовком: «Алиев использовал визит делегации Европарламента в Баку для антиармянской пропаганды и упреков». Прекрасно понимая, что если Азербайджан позволяет себе ТАК разговаривать с делегацией Европарламента, это верный признак, что теперь для армянского лобби в Европарламенте и спонсоров этого самого лобби наступают не лучшие дни.

И это еще один результат наступательной дипломатии на европейском направлении, который наша страна может записать себе в актив.

Отдел политики