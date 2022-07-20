Турция полна решимости изгнать из Сирии центры зла, которые нацелены на национальную безопасность страны. Районы Талль-Рыфат и Мюнбич на севере Сирии превратились в «порт для террористов». Пришло время зачистить эти порты от террористов.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии трехстороннего саммита глав государств — участников астанинского формата в Тегеране, передает «Анадолу».

«Астанинская платформа — единственная инициатива, способная выработать эффективные решения и предпринять конкретные шаги для их реализации. Наша борьба с террористическими организациями всегда будет продолжаться, вне зависимости от того, где и кто их поддерживает», — сказал Эрдоган.

Эрдоган отметил, что Анкара ожидает активной помощи от России и Ирана в противодействии террористическим группировкам в Сирии.

«В ходе наших встреч мы также рассмотрели статус реализации ранее достигнутых договоренностей. Терроризм РКК, YPG и PYD является общей проблемой для всех нас. Я искренне верю, что мы вместе достигнем этих целей, продолжив сотрудничество, которое мы демонстрировали до сих пор. Однако самой серьезной угрозой миру и территориальной целостности Сирии является проблема терроризма», — заявил турецкий лидер.

Между тем, президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран поддерживает политическое решение сирийского кризиса и всевозможные инициативы в этом отношении. Раиси считает, что нестабильность в Сирии вызвана «незаконным» присутствием США в арабской стране.

«Иран будет и впредь оказывать посильную поддержку Сирию. США, разграбившие богатые нефтью регионы, должны уйти из Сирии как можно скорее», — заявил иранский президент.