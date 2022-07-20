19 июля 2022 года в рамках своего рабочего визита в Брюссель министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в мероприятии, организованном в Центре европейской политики (EPC).

Как сообщили в МИД, в мероприятии под названием «EPC говорит о геополитике с Джейхуном Байрамовым», организованном в Центре европейской политики при поддержке посольства Азербайджана в Бельгии, приняли участие представители различных политических институтов Европейского Союза, представители Европарламента, сотрудники Министерства иностранных дел Бельгии, сотрудники различных мозговых центров, представители СМИ, действующего в Бельгии дипломатического корпуса.

Выступая на мероприятии при модераторстве главного политического аналитика EPC Аманды Пол, министр иностранных дел Джейхун Байрамов рассказал о важных вопросах партнерства Азербайджана и Европейского Союза, в том числе о недавней встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку, о подписанном меморандуме о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в энергетической сфере, отметил, что Азербайджан является надежным партнером для Европы.

Отметив, что Азербайджан сегодня является экспортером электроэнергии, министр выразил уверенность в том, что в ближайшие годы в Европу будет поставляться электроэнергия, полученная из зеленых источников.

Кроме того, министр Джейхун Байрамов проинформировал участников мероприятия о широкомасштабной работе, проводимой на освобожденных территориях, и с удовлетворением отметил, что сегодня группа семей вынужденных переселенцев вернулась в освобожденное село Агалы Зангиланского района.

Затем министр иностранных дел Джейхун Байрамов ответил на многочисленные вопросы участников о новой ситуации на Южном Кавказе после Второй Карабахской войны, транспортных связях, усилиях по достижению мира, а также ситуации в Украине, результатах Меморандума о взаимопонимании между ЕС и Азербайджаном в энергетической сфере и других темах.