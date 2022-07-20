Бывший госсекретарь (1973-1977) и помощник президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджер считает, что нынешние европейские политики не имеют ориентиров и не понимают стоящих перед ними задач. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

По словам бывшего госсекретаря, у нынешних «европейских политиков нет ориентиров и понимания стоящих перед ними задач». Киссинджер, в частности, подверг критике президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, в пример которым он поставил первого федерального канцлера ФРГ (1949-1963) Конрада Аденауэра и генерала Шарля де Голля, возглавившего в годы Второй мировой войны французское движение Сопротивления и затем ставшего основателем и первым президентом (1959-1969) Пятой республики.