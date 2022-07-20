Суд в Лондоне ослабил ограничения, наложенные на банковские счета бизнесмена Петра Авена, которые использовали для оплаты расходов в его лондонском особняке. Об этом сообщает Bloomberg.

Суд разрешил российскому миллиардеру, попавшему под санкции, оплачивать самому свои «основные нужды». До этого, начиная с 15 марта, все расходы оплачивала его супруга Екатерина. При этом адвокаты настаивали на полном размораживании банковских счетов. В свою очередь, Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), заморозившее счета Авена, предлагало оставить все в силе, чтобы провести расследование в Великобритании и других странах.

Ежемесячные расходы Авена составляют 140 тысяч фунтов стерлингов (167840 долларов). Большая часть средств идет на оплату охраны и страхование коллекции произведений искусства, которую оценивают в 300 миллионов фунтов (360337420 долларов).