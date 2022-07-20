У Бундесвера заканчиваются ресурсы, которые немецкие Вооружённые силы могут передать Украине в рамках военной помощи. Об этом заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт.

«Мы больше не можем много отдавать (из запасов) Бундесвера, я скажу это очень чётко, и мой коллега (министр обороны Украины) тоже об этом знает», — приводит её слова газета Die Welt.

При этом Ламбрехт напомнила, что ФРГ уже поставила Украине часть самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000, и пообещала, что Берлин будет и дальше поддерживать Киев.