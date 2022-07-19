Мы подчеркиваем, что США должны покинуть Сирию.

Об этом в ходе переговоров главы государств-гарантов «астанинского» процесса заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

«Страны региона и международное сообщество должны помочь возвращению сирийских беженцев в свою страну», — добавил он.

По словам президента России Владимира Путина, из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. «Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами», — подчеркнул он.

