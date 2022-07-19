Турция полна решимости изгнать террористов из Сирии.

С данным заявлением на саммите «астанинской» тройки в Иране выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы полны решимости изгнать террористов из Сирии. Сепаратистские террористические организации должны быть полностью изгнаны из Сирии. Как страны-гаранты астанинского процесса, мы ожидаем от Российской Федерации и Ирана поддержки Турции в этой борьбе. Необходимо четко понимать, что для будущего нашего региона нет места сепаратистскому терроризму и его проявлениям», — сказал турецкий лидер.

Президент добавил, что безопасное возвращение сирийских беженцев в свою страну также является одним из важных пунктов повестки дня астанинского процесса. Он отметил, что Тель-Рифат и Манбидж на севере Сирии превратились в «порт для террористов, которые необходимо от них отчистить.