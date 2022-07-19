Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась со своей американской коллегой Джилл Байден в Белом доме. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что на входе в Белый дом Зеленскую встретили президент США Джо Байден вместе с супругой. Байден вручил первой леди Украины большой букет цветов, а жена президента поприветствовала ее объятиями.

«Начала рабочую встречу с первой леди США Джилл Байден. Есть насыщенная повестка дня и много вопросов для обсуждений. Обо всех деталях сообщу впоследствии», — написала Зеленская у себя в Twitter.

По информации Белого дома, во время переговоров Зеленская и Байден планируют обсудить поддержку Соединенными Штатами Украины и способы привлечения России к ответственности за военные преступления.