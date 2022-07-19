У меня нет сомнений (по крайней мере, это мое желание, и, думаю, цивилизованный мир считает так же), что все должно закончиться победой Украины, восстановлением ее независимости и территориальной целостности полностью.

Об этом бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов заявил журналисту Дмитрию Гордону в ответ на вопрос, чем, по его мнению, завершится война России против Украины.

Экс-премьер России считает, что война завершится «хорошим миром».

«Нужно, чтобы мир на фронте наступил как можно быстрее. […] Я просто поражен, скажу так, мужеством украинского народа и бойцов, которые защищают свою землю, свою независимость так яростно», – заявил Касьянов.